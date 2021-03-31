Москва, , 12:34 — REGNUM В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» представлен трек «Информационные технологии», куратором которого является заместитель председателя правительства РФ, куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе презентации четвертого сезона конкурса отметил, что пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию мира. Резкое развитие информационных технологий привело к увеличению спроса не только на новые программные продукты и сервисы, но и на профессиональные кадры в сфере цифровизации. Сегодня как никогда важны грамотные технологические предприниматели и управленцы, руководители цифровой трансформации, способные создавать и внедрять новые IT-продукты, в том числе на государственном уровне.

«Мир стремительно меняется. И эти процессы происходят и в госуправлении, и в экономике, и в повседневной жизни. Они обладают огромным потенциалом, мощным эффектом, но при этом могут стать и большой разрушительной силой. Всё зависит от того, в чьих руках они окажутся. И каким будет наше будущее, насколько человекоцентричной станет наша экономика, наша социальная среда, зависит именно от вас. И будет непростительно просто остаться в стороне от этих изменений», — подчеркнул в ходе презентации куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Цель трека «Информационные технологии» — выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Требования к участникам: возраст до 55 лет и наличие управленческого опыта не менее двух лет.

Читайте ранее на эту тему: Трек «Здравоохранение» представлен на конкурсе «Лидеры России» второй раз