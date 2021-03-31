Тюмень, , 12:34 — REGNUM Скандал произошёл на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Инцидент случился 31 марта в полуфинале мужского командного спринта свободным стилем.

Представляющий Удмуртию Владислав Афанасьев и Антон Быков из Татарии устроили разборки на финише гонки.

Быков стал кричать на Афанасьева, а потом ударил его ногой. Афанасьев в ответ ударил его палкой. Гонка едва не закончилась полноценной дракой, но лыжники успокоились. Кроме того, была слышна нецензурная брань спортсменов.