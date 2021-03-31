Вильнюс, , 12:44 — REGNUM Литовский апелляционный суд продлил до десяти лет срок лишения свободы для гражданина России Юрия Меля, осуждённого по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщает 31 марта RT.

Мель находится в заключении с 2014 года. Его адвокат Галина Кардановская заявила, что он уже отбыл наказание в виде семи лет лишения свободы, однако 12 марта прокуратура потребовала продлить его задержание ещё на 20 дней.

Прокуратура Литвы сочла «мягким» семилетний срок наказания, и потребовала увеличить его. Адвокаты Меля готовят жалобу в Верховный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над бывшими советскими военными по делу о «преступлениях против человечности» завершился в Вильнюсе в марте 2019 года. Меля приговорили к семи годам тюрьмы, Геннадия Иванова — к четырём. Виновыми себя они категорически не признают.

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