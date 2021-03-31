Москва, , 12:32 — REGNUM В России бедность, связанная с безработицей, будет существовать еще достаточно долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2021 году уровень бедности снизится, но останется выше допандемийных показателей.

«Есть несколько измерителей бедности, которые использует Всемирный банк. Он ссылается на российскую систему оценки бедности — прожиточный минимум и ниже. А параллельно с этим он использует международные измерители бедности — полтора доллара на человека в день, три с половиной и верхняя графа — 5,5 долларов на человека в день, — сказал Зубец. — У нас очень мало людей, которые жили бы меньше чем на полтора доллара в день. И для нас Всемирный банк использует верхний показатель — 5,5 долларов в день. Если говорить о верхних измерителях, то надо понимать, что речь идет о тех, кто потерял работу. У нас на сегодняшний день чуть меньше миллиона потеряли работу в 2020 году и не нашли ее до сих пор».

И безработица, как полагает Зубец, вернется на уровень 2019 года, наверное, не ранее конца 2021 года или начала 2022 года.

«Бедность, связанная с безработицей, будет в нашей стране существовать еще достаточно долго. Потому что многие предприятия воспользовались эпидемией и оптимизировали собственный бизнес. А снижение платежеспособности привело к сокращению этих доходов от бизнеса, — уточнил Зубец. — И надо понимать, что многие бизнесы в 2020 году перешли в «серую» зону. А расширение «серой» зоны привело к тому, что количество формально бедных увеличилось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что Всемирный банк преувеличивает успехи правительства России.

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