Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время игры на школьном дворе восьмилетний мальчик получил травмы. На ребёнка упали футбольные ворота, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

Инцидент произошёл в марте 2021 года в школе № 26 (Пролетарский район). Младшеклассник во время игры в футбол запутался в сетке ворот, и они рухнули прямо на него, так как не были должным образом закреплены. Мальчик получил травмы, не повлекшие вреда здоровью.

Руководству общеобразовательного учреждения внесено представление. Виновным объявили выговор, нарушения устранили.