Зеленодольск, Татарстан, 31 марта, 2021, 12:48 — ИА Регнум. С каждым жителем дома, в котором 29 марта из-за утечки газа прогремел взрыв, будет проведена индивидуальная работа. Об этом 31 марта заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев во время встречи с жильцами.

16.mchs.gov.ru Жители дома в Зеленодольске, в котором 29 марта из-за утечки газа прогремел взрыв

Сегодня же был организован доступ жильцов в квартиры дома с целью забрать необходимые вещи. Вход в здание проводили по очереди и с сопровождающими. По предварительной информации, дом будут ремонтировать с пятого по девятый этаж. На нижних этажах повреждений нет.

Глава города заверил жильцов, что в кратчайшие сроки найдут подрядчика для проведения ремонтных работ. «Кто-то из вас живет у родственников, знакомых, в санатории «Волга», будет рассмотрен вариант предоставления жилья из маневренного фонда или по линии Госжилфонда, все это в индивидуальном порядке», — уточнил градоначальник.

Руководитель управляющей компании пообещал жильцам не выставлять коммунальные счета с марта и до заселения в квартиры. Также, начиная с момента происшествия, не придется оплачивать счета за телефон, телевидение и интернет.

ИА REGNUM напоминает, в Зеленодольске около 23:00 (мск) 29 марта произошел хлопок бытового газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб.

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