Москва, , 12:31 — REGNUM Поддерживают инициативу раздельного сбора мусора подавляющее числи жителей России (88%). Не разделяют данную идею 12%, приводит данные ИХ «Ромир».

При этом более половины граждан (52%) ничего для этого не делают и выбрасывают весь мусор в одном пакете. Однако в 2019 году так делали 91% опрошенных.

Те, кто всё-таки сортирует мусор, в основном собирают и сдают пластик 30% респондентов (в 2019 году — 6%), бумагу и картон — 21% (в 2019-м — 2%), стекло и металл — 14% (в 2019-м — 2% 1% соответственно).

Опрос проведен в марте 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году планируется до 42% увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы.

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