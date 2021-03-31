Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Посол Швейцарии в США Жак Питтелу подвергся нападению в собственной резиденции в Вашингтоне, сообщает 30 марта со ссылкой на документы New York Post.

Инцидент произошел 29 марта около 14:00 по местному времени. Подозреваемому в совершении незаконного проникновения в дом, расположенный поблизости от посольства, Кристиану Дэвиду Мандевилю из штата Орегон запретили входить на территорию дипломатического представительства, после чего он перебрался через забор резиденции и силой в нее проник.

На место был быстро вызван агент Секретной службы. Как следует из судебных документов, дипломат по-прежнему находился внутри. Агент вошел в дом с послом Жаком Питтелудом, имя которого не фигурирует в судебных документах. Они натолкнулись на подозреваемого, и когда дипломат предпринял попытку заблокировать Мандевиля, подозреваемый «руками пытался отбиться от посла».

По словам агента службы, спустя какое-то время ему удалось повалить подозреваемого на землю и взять его под стражу, хотя при этом сотруднику были нанесены порезы на предплечье. В документах говорится, что Мандевиль оставил у входа в резиденцию рюкзак, в связи с чем территория была временно эвакуирована.