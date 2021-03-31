Москва, , 12:31 — REGNUM Прокуратура Москвы может проверить руководство столичного отделения КПРФ на предмет финансовых злоупотреблений, пишет сегодня, 31 марта, RT в статье «Скандал в КПРФ: прокуратуру просят проверить Рашкина на коррупцию», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ, в частности Валерия Рашкина, на предмет коррупционных злоупотреблений. Локтев считает, что партия могла присваивать себе средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов. Ранее политика исключили из КПРФ и фракции коммунистов в Мосгордуме. Под «репрессии» попала и его коллега Елена Шувалова — она тоже поднимала неудобные вопросы. Это не единственный за последнее время скандал в столичном отделении КПРФ. По мнению экспертов, подобные случаи отталкивают от партии потенциальных сторонников в преддверии выборов в Госдуму.

Прокуратура может проверить руководство Московского отделения КПРФ на предмет финансовых злоупотреблений. Соответствующий запрос направил в правоохранительные органы депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев. Об этом он, исключённый ранее из фракции КПРФ в столичном парламенте, написал на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что до своего исключения из фракции он и ещё один депутат-коммунист, Елена Шувалова, потребовали предоставить им Положение о фракции КПРФ в Мосгордуме. По его словам, документ долгое время «скрывали» от парламентариев.

«Прочитав полученный «документ», я был возмущён наличием в нём, по моему мнению, ряда противозаконных пунктов», — написал Локтев.

Он особо отметил пункт, согласно которому, по его словам, от депутатов, не получающих зарплату, требуется «укреплять материальную базу Московского отделения КПРФ».

«По данному факту сделал обращение в прокуратуру г. Москвы», — написал он.

Правоохранительные органы, по мнению Локтева, должны проверить главу Московского горкома КПРФ Валерия Рашкинана предмет использования своего положения, «в результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы».

Как пояснил Локтев в комментарии RT, требование «укреплять материальную базу» является завуалированной основой для коррупционной схемы. Локтев напомнил, что в регламенте столичного парламента, законе о Московской городской думе и других нормативных документах уже прописан статус депутата. И задачи заниматься укреплением материальной базы региональных отделений партий там не содержится.

«Но по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были «отдать» в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ», — подчеркнул он.

«Сильнейший кризис»

Именно несогласие «отдать» ставки помощников стало причиной его исключения из фракции, уверен Локтев.

Ранее депутатов Дмитрия Локтева и Елену Шувалову исключили из фракции партии в Мосгордуме. Как сообщила пресс-служба фракции КПРФ в столичном парламенте, оба депутата якобы неоднократно позволяли себе критику руководства фракции.

«Дискредитирующие фракцию суждения и заявления публиковались на их личных страницах в социальных сетях, а также попадали в публикации средств массовой информации», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, оба депутата были ранее исключены из КПРФ. Елену Шувалову исключили летом 2020 года по итогам голосования на пленуме Московского горкома (МГК) КПРФ. Дмитрий Локтев был изгнан из рядов коммунистов в феврале 2021-го. Формальным поводом стало невыполнение предвыборного меморандума МГК КПРФ.

Сами депутаты считают, что настоящая причина враждебности со стороны московского руководства КПРФ далека от декларируемой.

Как ранее написала Шувалова на своей странице в Facebook, при исключении её обвинили в невыполнении обязательств по оформлению направляемых партией кандидатур помощников и по уплате партийного максимума. Напомним, речь идёт о ежемесячных взносах, отчисляемых в фонд материальной поддержки регионального отделения КПРФ.

«Направляемые мне кандидатуры помощников сразу заявляли, что в Мосгордуме работать не будут, с обращениями граждан работать не умеют. Я достаточно юридически грамотный человек, чтобы понять, что это провокация», — написала Шувалова.

Она также напомнила, что не получает зарплату в Мосгордуме, поэтому не может делать отчисления, в отличие от самого Рашкина.

При этом доказать свою правоту на внутрипартийном уровне оказалось невозможно, констатировал в беседе с RT Дмитрий Локтев.

«К сожалению, нет механизмов отстаивания своей позиции внутри столичного отделения. Потому что всё руководство находится под контролем Рашкина. Формально органы апелляции есть, но в действительности они работают ещё хуже, чем российские суды. Если Рашкин захотел, чтобы человека не было в партии, его не будет. У нас серьёзная авторитарная организация. Именно авторитарная, в которой принципы демократического централизма чисто формальны», — добавил депутат.

Руководство КПРФ на федеральном уровне не обращает внимания на ситуацию в московском отделении, считает Локтев.

«Московская организация КПРФ испытывает огромный отток сторонников, не только старых, но и молодёжи. Почти вся молодёжь ушла, не имея выхода для своих политических амбиций. Сейчас КПРФ испытывает сильнейший кризис. Доверие к партии начинает падать, потому что, когда ты оппозиционер, нужно быть последовательным в своих действиях», — считает Дмитрий Локтев.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, история Локтева и Шуваловой действительно показательна для столичного отделения КПРФ, которое подвергается регулярным «чисткам».

«Теоретически в Москве на оппозиционности можно было бы делать хайп. Это Рашкин, собственно, и пытается делать. Но при этом он нарушает все правила политического общежития и создаёт проблемы КПРФ», — пояснил эксперт.

«Закулисный сговор»

Есть у партии сложности и на федеральном уровне, отмечают политологи. Ранее выдвигаться от КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму отказался журналист и политик Максим Шевченко.

Он также покинул пост главы фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области. Решение было принято ещё 25 марта, сообщил он. Шевченко объяснил, что это связано с его планами идти на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

Ранее журналист объявил, что намерен баллотироваться в думу по 208-му одномандатному округу в Москве. КПРФ же планирует выдвинуть от этого округа руководителя аппарата фракции в Госдуме Нину Останину.

Как отметил в комментарии RT директор Центра политического анализа Павел Данилин, 208-й одномандатный округ Москвы, как правило, становится предметом высокой конкуренции между оппозиционными политиками.

«Но обычно там побеждает Николай Гончар («Единая Россия»), потому что он очень хорошо работает», — пояснил эксперт.

Предварительный список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам Москвы на выборах 2021 года, был утверждён делегатами столичной конференции КПРФ в середине марта. Окончательный перечень выдвиженцев будет утверждён в июне на партийном съезде.

По мнению Шевченко, решение выдвинуться на выборах самостоятельно не должно испортить его отношения с КПРФ.

«Мне кажется, что в ходе политического процесса мы можем решить многие вопросы. Я всегда готов к диалогу, но не готов к манипуляциям и закулисному сговору», — заявил он.

«Особые» кандидаты

О негласных сговорах в столичном отделении КПРФ заявили и коммунисты из красногвардейского отделения партии в Москве. Первичные партийные организации Красногвардейского района выступили с обращением к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Письмо опубликовала на своей странице в Facebook член партии Александра Богомольникова.

Авторы документа напомнили о том, что в преддверии выборов партийные организации провели работу по отбору и рекомендации достойных кандидатов. Большинство членов местного отделения КПРФ выступали за кандидатуру Николая Сергеева.

Однако секретарь горкома Валерий Рашкин отклонил это предложение и представил никому не известную кандидатуру некого В.В. Петрова. В письме отмечается, что единственным «положительным» качеством предлагаемого сверху кандидата является наличие у него денег.

В комментариях к посту Богомольниковой пользователи написали о похожих случаях в других округах Москвы.

«Нам на 204-й округ тоже ставят Тимченко, который уже дважды выбирался и с треском проиграл. Никто не хочет его поддерживать, но он очень дружен с Рашкиным. Оказывается, этого достаточно», — написала пользователь Юлия Томилина.

Руководство КПРФ не стало публично поддерживать обращение коммунистов. Как заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко, говорить о кандидатах пока нет оснований, поскольку окончательно они будут утверждены после объявления выборов. Также Ющенко раскритиковал действия Богомольниковой.

«На мой взгляд, все внутренние партийные дискуссии не совсем корректно выкладывать в публичное пространство, а потом выводить это на обсуждение, в том числе в СМИ», — заявил он.

В итоге на Богомольникову ополчились и другие однопартийцы. Она написала, что в красногвардейском райкоме был даже проведён разбор её поступка.

«Мужчины, состоящие в партии, накинулись на меня с обвинениями в том, что я глупая маленькая девочка, которая вообще не разбирается в том, что она делает. Также этими самыми мужчинами активно выставлялся на совещании вопрос о порицании меня за сие поведение», — сообщила Богомольникова.

По мнению Данилина, к осенним выборам столичное отделение КПРФ, возможно, и сгладит последствия громких скандалов в своих рядах.