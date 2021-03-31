Москва, , 12:30 — REGNUM В России с 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Так, уже в апреле пенсии с прибавками в размере 3,4% получат 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. В ПФР уточнили, что большинству такая пенсия выплачивается по инвалидности (2,1 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров).

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В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тыс. рублей. В среднем до 15 тыс. рублей вырастет социальная пенсия детям-инвалидам, вырастет в среднем, до 15,16 тыс. рублей — инвалидам с детства первой группы.

Одновременно с социальными будут проидексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей. Также вырастут пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава. Так, пенсия участников Великой Отечественной войны вырастет в среднем до 42 тыс. рублей.

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Напомним, по закону пенсии по государственному обеспечению ежегодно увеличиваются в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. За год — с 2019 по 2020-й — прожиточный минимум пенсионера вырос на 3,4% — с 9 002 рубля до 9 308 рублей.