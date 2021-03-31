Кишинёв, , 12:32 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об использовании военнослужащих Национальной армии для обеспечения мер профилактики пандемии. Документ был 31 декабря опубликован в официальном государственном издании Молдавии Monitorul Oficial (Официальный вестник).

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В указе отмечается, что в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация. В случае объявления режима чрезвычайного положения (ЧП) военнослужащих допускается привлекать для патрулирования, охраны территорий и объектов, а также для обеспечения условий специального режима передвижения.

«Национальная армия обеспечит необходимую поддержку властям персоналом и транспортом в деятельности по обеспечению общественного порядка и соблюдения физическими и юридическими лицами мер профилактики при распространении COVID-19», — говорится в указе.

Стоит отметить, что в Молдавии военнослужащих привлекали к обеспечению порядка в марте 2020 года. Войска выводили в том числе на улицы Кишинёва. Члены партии «Действие и солидарность», которую тогда возглавляла Санду, выступили против таких мер.

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