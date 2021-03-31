Москва, , 12:29 — REGNUM Счётная палата России смогла вернуть в бюджет 16 млрд рублей в проблемной 2020 году, что оказалось в три раза больше, чем в 2019 году. Об этом 31 марта заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации.

«Важный результат: в 2020 году мы вернули в бюджет 16 млрд рублей, в три с половиной раза больше, чем в предыдущем году», — заявил Кудрин.

«Это результат, конечно, накопился за ряд лет по нашим материалам. Эти результаты получены, несмотря на сложный год — по сути, замораживание контрольной деятельности почти на второй квартал, полностью на два месяца мы останавливали выход на объекты проверок», — указал он.