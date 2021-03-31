Рига, , 12:28 — REGNUM В нынешней ситуации правительство Латвии не планирует резкой отмены ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, рассчитывать на это не стоит. Об этом премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил на совместной пресс-конференции с президентом страны Эгилом Левитсом.

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Вместо отмены и послаблений будут предлагаться и реализовываться самые безопасные варианты по изменению ограничений, сообщил премьер, избегая конкретики.

«До завершения пандемии предстоит пройти еще долгий путь, поэтому необходимо постепенно переходить от сплошных запретов к безопасному и устойчивому образу жизни», — отметил Кариньш.

Он также подчеркнул, что предстоящие в правительстве дискуссии о пересмотре ограничений не следует называть их смягчением, поскольку «ничего еще не заканчивается». Все будет зависеть от статистики заболевания в ближайшие недели, уверены в правительстве Латвии.