Москва, , 12:27 — REGNUM Началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В четвертом сезоне конкурса, как и в предыдущем, будет представлен отдельный отраслевой трек «Здравоохранение».

"Второй год подряд трек «Здравоохранение» будет доступен для тех, кто хочет попробовать свои силы в организации здравоохранения, в новых проектах этой области, — обратился к участникам нового сезона проекта министр здравоохранения РФ, куратор трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Михаил Мурашко, — Конкурс «Лидеры России» — это не только соревнование. Конкурс — это в том числе возможность сократить дистанцию, приблизиться к тем людям, которые являются лидерами мнений. Получить наставника, который за руку поможет вам двигаться по жизни и достигать новых результатов. Он доступен для каждого. Мы верим в то, что каждый из вас может предложить что-то взрывное, что-то однозначно прогрессивное, например, как наша вакцина «Спутник V». Мы ждём вас».

В треке «Здравоохранение» смогут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения и имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет.

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