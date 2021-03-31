Абуджа, , 12:28 — REGNUM Неудавшуюся попытку государственного переворота предприняла группа военных из Нигерии. Об этом 31 марта сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По информации источников, утром 31 марта группа военнослужащих предприняла попытку прорыва к президентскому дворцу в столице страны Ниамей, однако сотрудники гвардии президента страны не дали им этого сделать.

«Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота. Указанная группа солдат не смогла приблизиться к президентскому дворцу, так как была атакована президентской гвардией», — приводит агентство слова сотрудника службы безопасности.

При этом на данный момент официальных сообщений на тему данного инцидента не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта главу президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретаря федерального правительства Нигерии Босса Мустафу заявил, что ученые и специалисты страны разработали две собственные вакцины от COVID-19.