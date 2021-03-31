Таллин, , 12:26 — REGNUM Задержанный в начале марта спецслужбами Эстонии известный правозащитник страны, бывший «русский омбудсмен» Сергей Середенко наверняка станет одним из «героев» Ежегодника Полиции безопасности (КаПо). Об этом говорится в специальном заявлении НКО «Русская школа Эстонии» (РШЭ).

Авторы обращения напомнили, что ежегодники КаПо, в которых традиционно заявляется о якобы вмешательстве России во внутриэстонские дела», не менее традиционно попадают в открытый доступ в апреле.

«Мы полагаем, что в очередном ежегоднике охранки, возможно, будет напечатана фотография Сергея рядом с очередным нагнетанием страха и раздуванием внешних угроз», — говорится в заявлении.

Обвинения в антигосударственной деятельности Середенко в РШЭ отвергли и выразили уверенность в благополучном исходе: «Сергей Николаевич последовательно выступает против сложившегося режима в Эстонии. Сейчас мы искренне надеемся, что обвинения против него рассыпятся, как рассыпались обвинения против «бронзовой четвёрки», Алисы Блинцовой и Олега Беседина, когда государство вынуждено было компенсировать им судебные издержки».

Последние годы юрист Сергей Середенко работал дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. В Эстонии и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.