Богота, , 12:26 — REGNUM В Колумбии группа вооруженных людей, переодетых в сотрудников полиции, ограбила конференцию католических епископов в Боготе. Об этом сообщил глава криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего.

Отмечается, что злоумышленники проникли в религиозное учреждение, связали охрану и заперли их в одной из комнат.

После нападавшие украли из сейфа порядка 55 млн песо ($15 тыс.) и скрылись на автомобилях. Полиция назначила награду в размере $5,5 тыс. за помощь в поимке злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сербской православной церкви патриарх сербский Порфирий заявил на пресс-конференции в Печском монастыре, что ответом на поджоги, повреждение и грабеж имущества сербов и Сербской православной церкви в Косово и Метохии станет молитва для вандалов, чтобы призвать их не совершать такие поступки в будущем.

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