Воронеж, , 12:26 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 204 новых случая заражения по данным на 31 марта, статистику за сутки опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 30 марта, сообщалось о 207 новых носителях.

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За последние сутки в Воронежской области были признаны выздоровевшими также 204 человека. Скончались за сутки 16 ковид-пациентов.

Всего на 31 марта в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 75 155 человек, выздоровели 69 796 пациентов. Общее число жертв коронавируса в регионе составило ровно 2,8 тыс. человек.