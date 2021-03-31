Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону повторно ищут желающих построить крупнейшую на юге России школу. Стоимость общеобразовательного учреждения оценивается почти в 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Электронный аукцион объявило городское управление капитального строительства. Построить школу планируется в так называемом микрорайоне ЮФУ (Южный федеральный университет. — Прим. ИА REGNUM). Под строительство здания выделен участок в Советском районе областного центра — в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатная.

Общая стоимость объекта составит 1 млрд 590 млн 321 тыс. рублей. Средства выделены из городской казны, куда поступают субсидии из регионального бюджета. Предполагается, что подрядчик получит в 2021 году 572,5 млн рублей, в 2022 году — 683,8 млн рублей, в 2023 году — 333,9 млн рублей. Заявки от желающих возвести объект принимают до 6 апреля 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что торги объявлены повторно, так как ранее в Ростове-на-Дону не нашлось желающих приступить к строительству крупнейшей школы на 1 650 мест. Заявку подала лишь одна компания, однако она не соответствовала необходимым требованиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство крупнейшей школы юга России оказалось под угрозой