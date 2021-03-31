Киев, 31 марта 2021, 12:30 — REGNUM Украина чувствует себя некомфортно без новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко 31 марта в интервью изданию Liga.net.
Министр отметил, что получение денег от МВФ уже заложено в бюджет Украины, а компенсировать их отсутствие из других источников страна не может.
Марченко отметил, что в МВФ настаивают на снижении дефицита украинского бюджета до 3,5% ВВП в 2021 году.
Напомним, ранее глава минфина Украины рассказал, что МВФ не выделяет деньги, поскольку правительство Украины не выполнило пять условий.
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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка, дефицит бюджета Украины в 2021 году может составить 5,4% ВВП.
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