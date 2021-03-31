Киев, , 12:30 — REGNUM Украина чувствует себя некомфортно без новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко 31 марта в интервью изданию Liga.net.

«Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета—2021 и получить макрофин (макрофинансовую помощь —ИА REGNUM) от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнёрами», — рассказал он.

Министр отметил, что получение денег от МВФ уже заложено в бюджет Украины, а компенсировать их отсутствие из других источников страна не может.

Марченко отметил, что в МВФ настаивают на снижении дефицита украинского бюджета до 3,5% ВВП в 2021 году.

Напомним, ранее глава минфина Украины рассказал, что МВФ не выделяет деньги, поскольку правительство Украины не выполнило пять условий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка, дефицит бюджета Украины в 2021 году может составить 5,4% ВВП.

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