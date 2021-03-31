Жуковский район, Калужская область, , 13:27 — REGNUM Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела 58-летнего жителя города Малоярославца, сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, 27 марта мужчина ушел на рыбалку на реку Протву и не вернулся. На следующий день от родственников в полицию поступило сообщение о его исчезновении. 30 марта тело пропавшего обнаружил в реке вблизи деревни Черная Грязь Жуковского района другой рыбак.

Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено, личные вещи и документы были при погибшем. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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