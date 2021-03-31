Жуковский район, Калужская область, 31 марта, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела 58-летнего жителя города Малоярославца, сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 27 марта мужчина ушел на рыбалку на реку Протву и не вернулся. На следующий день от родственников в полицию поступило сообщение о его исчезновении. 30 марта тело пропавшего обнаружили члены поискового отряда «Лиза Алерт» в реке вблизи деревни Черная Грязь Жуковского района.

Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено, личные вещи и документы были при погибшем. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.