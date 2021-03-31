Устьянский район, Архангельская область, 31 марта, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Архангельская область по итогам 2020 года признана лидером по объему лесопереработки — производству пиломатериалов, древесно-топливных гранул, а также целлюлозно-бумажной продукции. Группа Компаний «УЛК» начала строительство крупнейшего в России ЛДК стоимостью порядка 30 млрд рублей в Пинежском районе Архангельской области, компанией «Илим» реализуется проект стоимостью 3,5 млрд рублей по модернизации Котласского ЦБК в Коряжме, в 2020 году завершен проект стоимостью 18,8 млрд рублей на Архангельском ЦБК.

Пресс-служба УЛК Дмитрий Лоскутов – победитель V (2019 г,) чемпионата России «Лесоруб XXI века» в соревновании машинистов фронтальных погрузчиков

Лидерство архангельских лесорубов поддерживает и крупнейший российский чемпионат «Лесоруб XXI века», проводимый в Архангельской области.

Организаторами мероприятия стали Ассоциация «Лесоруб XXI века», Группа Компаний «УЛК», Министерство природных ресурсов и экологии России, правительство Архангельской области, Федеральное агентство лесного хозяйства.

Чемпионат в шестой раз пройдет в Устьянском районе Архангельской области с 11 по 14 августа 2021.

Желающие принять участие в чемпионате должны сформировать команду из трёх человек — машиниста харвестера, машиниста форвардера и оператора гидроманипулятора.

В 2019 году в чемпионате приняла участие 51 команда из Хабаровского края, Карелии, Архангельской, Вологодской, Ярославской и других областей, группы «Илим», группы «Титан», ГК «УЛК», «Юмиж-лес» и других крупных лесопромышленных предприятий. В 2020 году чемпионат не проводился из-за пандемии.

Lesorub.pro «Лесоруб XXI века»

Соревнования «Лесоруб XXI века» — единственные в мире, где участникам для выступлений предлагают новые лесные машины ведущих мировых производителей — для выполнения конкурсных заданий можно выбрать любую модель. Организаторы сообщают, что участие и проживание для команд бесплатное, и только при выступлении индивидуально уплачивается небольшой взнос.

Впервые в истории соревнований в 2021 году в качестве призов учреждены крупные денежные суммы. Решение принято по итогам голосования на сайте Союза лесозаготовителей, объединяющего более 66 тыс российских лесозаготовителей. 79% опрошенных предпочли денежные призы, а не автомобили, как было ранее. За первые три места в каждой из пяти номинаций предусмотрены следующие суммы: 1 000 000 рублей — за первое место, за второе — 500 000 рублей, третье место — 300 000 рублей.

На чемпионате России пройдет выставка лесной техники ведущих мировых производителей с ее демонстрацией в реальных условиях.

Традиционно на чемпионат «Лесоруб XXI века» приезжают те, кто занимаются лесозаготовкой и лесной промышленностью. Такое мероприятие — отличная возможность познакомиться с новой техникой, оценить ее мощность в реальных условиях, получить консультацию экспертов, обсудить поставки на максимально выгодных условиях.