Уфа, 31 марта 2021, 12:24 — REGNUM Бывшего главу Николаевского сельсовета заподозрили в получении взятки в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, подозреваемый изготовил выписку из похозяйственной книги, в которой указал недостоверную информацию о предоставлении мужчине земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 0,15 га. Следователи считают, что за это фигурант уголовного дела получил 50 тысяч рублей.
В материалах дела указано, что на основании данной выписки в Росреестре было зарегистрировано право собственности на этот земельный участок.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки и служебного подлога. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работников службы весового контроля Башкирии обвинили во взяточничестве.