Уфа, , 12:24 — REGNUM Бывшего главу Николаевского сельсовета заподозрили в получении взятки в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый изготовил выписку из похозяйственной книги, в которой указал недостоверную информацию о предоставлении мужчине земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 0,15 га. Следователи считают, что за это фигурант уголовного дела получил 50 тысяч рублей.

«Чиновник лично подписал и заверил печатью органа местного самоуправления указанную выписку», — сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах дела указано, что на основании данной выписки в Росреестре было зарегистрировано право собственности на этот земельный участок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки и служебного подлога. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работников службы весового контроля Башкирии обвинили во взяточничестве.