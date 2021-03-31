Москва, , 12:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы марта и выделил наиболее активных депутатов.

Володин особо отметил принятый закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ за занятия спортом.

«Это решение направлено на укрепление здоровья граждан и популяризацию занятий спортом», — цитирует Володина сайт Госдумы.

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Спикер Госдумы отметил также работу комитета по госстроительству — за работу над законом об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. По его мнению, этот закон необходимо рассмотреть как модельный в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ, а также на европейских площадках.

Самыми активными парламентариями в зале заседаний, по версии Володина, в марте были Наталья Костенко («Единая Россия»), Николай Коломейцев (КПРФ), Максим Зайцев (ЛДПР) и Олег Нилов («Справедливая Россия»).

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