Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор сельскому депутату, которого уличили в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. При этом парламентарий пытался скрыться от правоохранителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Перед судом предстал один из депутатов Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района. По данным следствия, 8 января 2021 года в посёлке Новое Атлашево сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину, которая «виляла из стороны в сторону», потребовав по громкоговорителю остановиться.

В управлении отмечают, что в ответ водитель съехал в поле, где застрял в сугробе и «вновь попытался убежать». Его доставили в отдел внутренних дел, где правоохранители установили, что это сельский депутат, ранее лишённый права управления за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него подтвердилось состояние опьянения.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ («Повторное нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения»). Ему назначено 240 часов обязательных работ, также он на 2,5 года лишён права управления транспортными средствами.

Решение суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен обвинительный экс-полицейскому, которому инкриминировалась совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии один человек получил тяжкие травмы. Виновник происшествия получил три года колонии-поселении.

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