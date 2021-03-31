Москва, , 12:23 — REGNUM Началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В четвертом сезоне конкурса, как и в предыдущем, будет представлен отдельный отраслевой трек «Наука».

"У нас в стране замечательные учёные, традиции, у нас сегодня в корне поменялось отношение к науке. Сегодня значительное количество молодых ребят видят своё будущее, связанное именно с наукой. Особое внимание должно быть уделено проблемам управления в этой сфере. Лидеры — это те люди, которые не просто могут сделать что-то очень хорошо, лучше всех, это те, кто могут создать коллектив, возглавить этот коллектив и, самое главное, добиться ожидаемого результата, — подчеркнул в своем выступлении помощник президента РФ, куратор трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко, — В ходе конкурса, в ходе мероприятий, которые следуют за конкурсом, появляется достаточно много новых инструментов: образовательные инструменты, возможности консолидации усилий тех или иных участников конкурса. Но самое главное — это стимулирует ребят к тому, чтобы уделить проблеме лидерства в науке особое внимание. Примерно 22 000 человек приняли участие в первом конкурсе. Победители получили дополнительные возможности для новых знаний, наставников. Они, самое главное, вросли в очень важный коллектив, установили горизонтальные связи между собой. И сегодня они уже представляют единое целое».

После завершения конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» новые назначения на сегодняшний день получил 21 участник. Среди них — победитель основного конкурса и победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Александр Самардак, который отметил, что именно благодаря своим высоким результатам участия в проекте ему удалось получить должность проректора по научной работе в Дальневосточном федеральном университете.

«Конкурс мне очень помог, он позволил перепрыгнуть несколько ступеней на пути к этой должности», — добавил он.