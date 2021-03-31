Москва, , 12:22 — REGNUM К известию о сокращении госаппарата почти на 10% одобрительно отнёсся доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграм-канале он написал, что это одно из самых масштабных сокращений за последние годы:

«Идеология административной реформы покоится на трех китах: «цифра» или адаптация к преимуществам новых технологий, что приведет к повышению скорости и качества принимаемых решений; устранение дисбалансов в кадрах, что позволит нарастить гибкость не только штатной численности, но и точечно перераспределять фонд заработной платы; перенастройка целеполагания, что поставит во главу угла модель сервисного государства или, как сказал Дмитрий Григоренко, перевод в онлайн-формат максимально широкого спектра ведомственных процессов, особенно в части контрольно-надзорных функций.

Госуслуги бизнесу и людям должны предоставляться по принципу 24/7 и экстерриториально. Еще более важная деталь реформы заключается в изменении формата отношений правительства и бизнеса: от матрицы «подчиненности» (младшим подчиненным было как раз правительство) к конфигурации «партнерства», где правила игры определяет кабинет министров».

По словам Никиты Кричевского, самое сложное — изменить психологию бюрократии, сломать привычные штампы мышления. Но и здесь, по его мнению, «подвижки налицо».

Напомним, ранее руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью «Известиям», что штатная численность ведомств в центральных аппаратах сократилась на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31,6 тыс. единиц.

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