Москва, , 12:22 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба организации.

Лучшим вратарём признан шведский голкипер санкт-петербургского СКА Магнус Хелльберг. Во втором раунде СКА победил московское «Динамо» в серии со счётом 4:1. В четырёх матчах Хелльберг дважды сыграл «на ноль», отразив 97,3% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником стал финский игрок «Авангарда» Вилле Покка. Омская команда обыграла магнитогорский «Металлург» в серии со счётом 4:2. Покка отдал две голевые передачи при общем показателе полезности «+4».

Лучшим форвардом стал нападающий ЦСКА Константин Окулов. Московский клуб победил ярославский «Локомотив» в серии со счётом 4:3. На счету Окулова три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Лучшим новичком признан 20-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов, на счету которого четыре гола при показателе полезности «+2».

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