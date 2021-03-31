Душанбе, , 12:22 — REGNUM Задолженность работодателей Таджикистана перед работниками по состоянию на 1 февраля 2021 года составила 84,8 млн сомони ($7,4 млн), сообщает 31 марта агентство «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике.

В январе долг по зарплате увеличился на 4,2 млн сомони ($368 тыс.). Размер задолженности в реальном секторе экономики составил 74,5 млн сомони ($6,5 млн), что на 6,9% больше, чем в начале года.

В сфере добычи полезных ископаемых средняя заработная плата составила 2,7 тыс. сомони ($237). Это один из самых высоких показателей в Таджикистане. Самые низкие зарплаты получают работники сельского хозяйства — 630 сомони ($55).