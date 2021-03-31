Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии снят режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. Указ об этом подписал 30 марта глава республики Вячеслав Битаров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Согласно документу с 1 апреля пожилые жители РСО-Алании могут выйти на работу, в случае если они трудоустроены. Соблюдение режима самоизоляции носит рекомендательный характер.

Напомним, ранее были смягчены условия режима самоизоляции для пожилых жителей в соседних республиках СКФО — Карачаево-Черкесии и Дагестане. В Северной Осетии обязательный режим ограничений для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями был введен ровно год назад в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.