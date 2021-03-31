Курган, , 12:20 — REGNUM В курганской больнице скорой помощи разработают новую систему оплаты труда с учётом интересов работников. Стимулирующие надбавки и дополнительные выплаты будут у тех, кто действительно много и напряжённо работает, сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, несколько медработников курганской больницы скорой медицинской помощи обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность начисления им заниженных, по их мнению, зарплат.

Сегодня, 31 марта, в департаменте здравоохранения главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Кургана Вероника Евдокимова провела собрание с хирургами и реаниматологами. Они согласились с предложенными поправками в новую систему оплаты труда.

Отмечается что работавшая в БСМП комиссия нашла нарушения в госзакупках и начислениях зарплат. Были вопросы к распределению выплат, сообщила директор департамента здравоохранения Елена Островских.

«Например, молодые врачи, которые брали много дежурств, не получали достойную оплату. При этом были случаи начисления премий тем людям, кто не так много времени проводил с больными и не работал с такой интенсивностью. В феврале внесли изменения в оплату труда, но людям не разъяснили, как именно изменятся надбавки. Возникли вопросы. Мы предложили руководству больницы совместно с врачами доработать систему», — пояснила Елена Островских.

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