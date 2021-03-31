Сеул, , 12:22 — REGNUM 31 марта в Южную Корею доставили 250 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, это вторая партия вакцины. Первая партия была доставлена в страну 24 марта.

Известно, что препарат будет использован для вакцинации граждан в возрасте старше 75 лет, а также для пациентов и сотрудников медицинских учреждений для пожилых людей.

Напомним, что по условиям прямого договора с американской компанией в Южную Корею должны поступить 13 млн доз вакцины. Ожидается, что к июню в страну поступит ещё порядка 3 млн доз.

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