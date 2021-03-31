Тула, 31 марта, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Новые участники программы «Сделано в Тульской области» представили свою продукцию на фермерском рынке «Привоз», сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новые участники программы «Сделано в Тульской области»

«Проект поможет тульским производителям расширить рынки сбыта, повысить узнаваемость своей продукции и доверие потребителей к ней. Сегодня еще четыре новых участника презентуют свою продукцию покупателям. Мы видим, что программа востребована, и будем расширять ее», — отметил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

В специально отведенной торговой зоне под вывеской «Сделано в Тульской области» была представлена продукция ООО «Кваттро» (мясная продукция и колбасы), ООО «ПКФ Кродо» (ореховые пасты), ИП Сигин (имбирные пряники), ООО «АДС» (питьевая вода). Всего на данный момент к программе присоединились уже 94 тульских производителей продовольственных и непродовольственных товаров

В фирменном корнере региональные производители могут размещать свою продукцию бесплатно в течение трёх месяцев, обязательства по арендным и коммунальным платежам, маркетинговому продвижению берет на себя Центр «Мой бизнес». Это один из механизмов поддержки участников программы «Сделано в Тульской области», которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».