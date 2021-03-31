Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Более десяти человек, среди которых один ребенок, почувствовали недомогание после банкета в ресторане «Сказка Востока 1001 ночь». Как сообщает 31 марта управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в заведении зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции (ОКИ).

По данным управления, 31 марта отравились гости ресторанного комплекса «Сказка Востока 1001 ночь» (ООО «ИМТВ»), расположенного на Лесном проспекте, 48, лит. А. После банкета десять взрослых и один ребенок госпитализированы.

«Управлением незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Организовано медицинское освидетельствование и лабораторное обследование персонала ООО «ИМТВ». Причины и условия формирования очага устанавливаются», — отметили в ведомстве.