Приштина, , 12:23 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Косово Арменд Земай 30 марта заявил, что согласно результатам проведенных им переговоров с представителями международной инициативы COVAX в июне в Косово прибудут еще 100 620 вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Земай выразил благодарность тем странам и международным организациям, а также «профессиональной команде Косово, которая целые месяцы трудилась ради скорейшего обеспечения поставок вакцины».

Напомним, вечером 28 марта посредством COVAX в Косово было доставлено 24 тысячи доз вакцины от COVID-19. 29 марта в Косово началась вакцинация от COVID-19. Первыми привьют медицинских работников, затем — лиц в возрасте старше 80 лет.

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