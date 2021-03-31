Волгоград, , 12:21 — REGNUM В Волгоградской области выявлены 111 новых носителей коронавируса 31 марта — на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2234 человека, выздоровели 109 пациентов, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 53 623 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 51 314 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 955 пациентов, в том числе женщина 35 лет, чья смерть подтверждена за последние сутки.

В стационарах проходят лечение 2217 взрослых и 17 детей, из них с подтверждённым коронавирусом — 1354 пациента.