Москва, , 12:17 — REGNUM В среду, 31 марта 2021 года началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан Президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей».

В новом сезоне общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

В прошлом году организаторы конкурса провели эксперимент с введением профильных специализаций — «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Такой формат оказался крайне востребованным как у участников проекта, так и у партнеров. Конкурсанты нацелены на развитие в профильных направлениях, им интересно взаимодействовать с управленцами из своих сфер. С этого года конкурс расширяет количество профильных специализаций.

Указом Президента России 2021 год объявлен в РФ Годом науки и технологий. Как отметил во время медиапрезентации конкурса Алексей Комиссаров, «наша страна обладает большим интеллектуальным потенциалом. И главная задача — предоставить новые возможности талантам, направить внимание на научно-технологическое развитие страны. Трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» призван отобрать ключевых исследователей, учёных, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, совершать научные прорывы, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, повышать престиж страны на международной арене».

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