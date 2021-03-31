Киев, , 12:21 — REGNUM Правительство Украины ввело запрет на ввоз из РФ пшеницы, ржи, подсолнечного масла и ряда других товаров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.

В специальный перечень внесены следующие товары:

«Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава».

Также под запретом оказались поверхностно-активные моющие и чистящие средства, различные виды бумаги, включая туалетную, носовые платки, косметические салфетки и полотенца для рук.

Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации постановления, то есть в первой половине апреля 2021 года.

Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении нескольких депутатов Европарламента, которые посетили Крым в обход украинских пунктов пропуска.

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