Киев, 31 марта 2021, 12:21 — REGNUM Правительство Украины ввело запрет на ввоз из РФ пшеницы, ржи, подсолнечного масла и ряда других товаров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.
В специальный перечень внесены следующие товары:
Также под запретом оказались поверхностно-активные моющие и чистящие средства, различные виды бумаги, включая туалетную, носовые платки, косметические салфетки и полотенца для рук.
Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации постановления, то есть в первой половине апреля 2021 года.
Напомним, ранее Украина ввела санкции в отношении нескольких депутатов Европарламента, которые посетили Крым в обход украинских пунктов пропуска.
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