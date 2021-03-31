Таллин, , 12:16 — REGNUM В среду, 31 марта, в Стокгольме пройдет товарищеский матч по футболу между сборными Швеции и Эстонии. Об этом сообщил Эстонский Футбольный союз, отметив, что поединок начнется в 18:45 по таллинскому времени (совпадает с московским) и будет показан по государственному телевидению ETV2.

Из-за проблем с позитивным результатом теста на коронавирус COVID-19 одного из основных игроков, состав сборной Эстонии на предстоящий поединок пока не озвучен. Известно, что на предыдущие поединки в сборную в срочном порядке были вызваны 15 игроков и заменен главный тренер.

Сборная Эстонии по футболу неудачно начала выступления в отборочном цикле чемпионата мира, уступив сначала Чехии со счетом 2:6, а затем и Белоруссии — 2:4.