Москва, 31 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Валентина Матвиенко указала на рост напряженности в рыболовной отрасли в связи с подготовкой ко второму чтению законопроекта о распределении участков, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

council.gov.ru Валентина Матвиенко

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает переход на электронные торги при заключении договоров пользования участками. Сейчас они проходят в обычном режиме, что приводит к росту затрат участников на проезд к месту проведения. Согласно первоначальной редакции, конкурсы не проводятся в отношении участков, по которым ранее был заключен договор пользования. Однако подготовленными поправками ко второму чтению этот пункт исключен, поэтому нынешние пользователи участков будут вынуждены участвовать в конкурсах, условия которых для них могут оказаться заведомо невыполнимыми, опасаются в отрасли.

«Государство не должно быть рейдером. Инвестор вложил деньги, разработал, выполнил все условия, и ему на определенном этапе говорят: «Свободен, вставай в очередь, как все!». Соберите отрасль, пригласите специалистов, поговорите, что их тревожит. Если надо в законе прописать, чтобы все понимали одинаково, а не можно было трактовать кому-то так, кому-то так, это вызывает тревогу, это надо снимать. Зачем вы создаете напряжение в отрасли?» — указала Матвиенко.

Она призвала создать условия ясные, понятные для всех с учетом мнения участников отрасли.

В ходе дискуссии глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что проект закона, находящийся в Госдуме, не меняет принципов распределения участков и вообще проведения электронных торгов.

«Распределение участков для анадромных видов рыб, для любительского рыболовства, для малочисленных коренных народов Севера в этом законе даже с учетом правок ко второму чтению не меняется», — сказал Шестаков.

Он предложил создать рабочую группу, которая бы контролировала подготовку соответствующего постановления правительства.

Подытоживая дискуссию, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее время пройдет встреча заинтересованных сторон.

«Мы на этой неделе тогда встречаемся и послушаем», — пообещал Патрушев.

Поправки к закону о рыболовстве, принятые Госдумой во втором чтении 23 марта, «содержат юридическую неопределенность», так как лишают участников рынка возможности переоформлять срочные договоры на используемые ими рыболовные участки. Об этом говорится в обращении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в адрес председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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