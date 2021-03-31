Москва, , 12:16 — REGNUM Челябинску нужна федеральная поддержка с обновлением трамваев и троллейбусов. об этом заявила 31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что нужна федеральная поддержка Челябинску в обновлении и троллейбусов, и трамваев. Я уж не говорю о строительстве метро, которое, конечно, тоже надо продвигать для седьмого по величине города в нашей стране», — сказала Матвиенко.

Отметим, парк общественного транспорта Челябинска постепенно обновляется. Что касается метрополитена, то пока не построены даже первые четыре станции. Строительство было приостановлено несколько лет назад, а объект «законсервировали».

В соцсетях и на форумах многие из челябинцев уже не верят в то, что метрополитен появится в Челябинске. Возможно, на месте уже построенных станций пустят скоростной трамвай. Надежды на то, что город получит федеральные средства на метро, убавились в феврале 2020 года, когда вице-премьер Марат Хуснуллин дал журналистам понять, что «подземку» целесообразно строить только в тех городах, где гарантирована её рентабельность. Пока до уровней, указанных им, не дотягивает даже Екатеринбург, власти которого уже много лет не могут добиться денег на вторую линию метрополитена, а первая была сдана с сокращениями.

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