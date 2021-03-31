Москва, , 12:15 — REGNUM Минсельхоз России должен сосредоточить силы на сохранении малых сельских поселений. Об этом 31 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в Совете Федерации.

«Мы не можем больше допустить обезлюживания сельских территорий. Мы не можем больше допускать, чтобы у нас вымирали деревня за деревней. Для этого нужно создавать условия для работы и социального развития села — это ключевая история», — заявила Матвиенко.

«У нас сейчас много реформаторов, которые пытаются делать агломерации, давайте всех там в кучу соберём. Мы не имеем права допустить это сегодня, потому что — не буду повторяться, мы все хорошо знаем, как важно сохранить каждый посёлок, каждый малой народ, каждую деревню, как это важно для развития и сохранения страны», — указала она.

По итогам 2021 года Матвиенко попросила запланировать отдельно рассмотрение в Совете Федерации итогов реализации программы социального развития села и кадровой подготовки.

«Это одна из тем палаты регионов и её мы не отпустим. И с вас мы будем спрашивать. Если надо помогать — готовы помогать, давайте вместе работать. Но это очень чувствительная тема для людей», — указала Матвиенко.