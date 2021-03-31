Джакарта, , 12:14 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно оценил влияние террористического акта в соборе Макасара на туристический сектор, сообщает Antara.

«Этот инцидент является тяжелым ударом и испытанием на прочность индонезийской нации. Мы должны продолжать совместные действия, чтобы свести к минимуму влияние этого инцидента, чтобы он не повлиял на снижение индекса конкурентоспособности Индонезии в сфере туризма. Мы будем координировать действия со связанными сторонами, включая силы безопасности, чтобы повысить чувство безопасности у туристов», — заявил министр туризма Индонезии.

Сандиага Уно также выразил глубокое сожаление и обеспокоенность по поводу теракта в Макассаре. Министр решительно осудил взрыв у церкви и назвал террористические акты преступлением против человечности.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии раскритиковали взрыв, произошедший у католического собора в Макассаре.

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