Джакарта, 31 марта 2021, 12:14 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно оценил влияние террористического акта в соборе Макасара на туристический сектор, сообщает Antara.
«Этот инцидент является тяжелым ударом и испытанием на прочность индонезийской нации. Мы должны продолжать совместные действия, чтобы свести к минимуму влияние этого инцидента, чтобы он не повлиял на снижение индекса конкурентоспособности Индонезии в сфере туризма. Мы будем координировать действия со связанными сторонами, включая силы безопасности, чтобы повысить чувство безопасности у туристов», — заявил министр туризма Индонезии.
Сандиага Уно также выразил глубокое сожаление и обеспокоенность по поводу теракта в Макассаре. Министр решительно осудил взрыв у церкви и назвал террористические акты преступлением против человечности.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии раскритиковали взрыв, произошедший у католического собора в Макассаре.
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