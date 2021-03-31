Москва, , 12:15 — REGNUM Самым распространенным типом кузова среди легковых машин в России является седан. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Доля седанов в России за последние десять лет сильно сократилась. Если на начало 2011 года она составляла 52% от всех легковых машин, то на начало января нынешнего года им принадлежало уже 42%.

А вот доля автомобилей в кузове универсал за десять лет выросла на 11% — с 22% в 2011 году до 33% в 2021 году. Таким образом, на данный момент каждый третий автомобиль в России имеет кузов универсал.

Аналитики агентства связывают такое перераспределение с высокой популярностью кроссоверов на российском рынке.

Также за последние десять лет подросла доля хэтчбеков и лифтбэков — с 19% до 22%. Что же касается остальных типов кузова, то их доля уменьшилась с 7% до 3%.

Напомним, самой распространённой моделью легкового автомобиля в России является седан Lada 2107. На данный момент в стране зарегистрировано около 45 млн. таких моделей.

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