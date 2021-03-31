Липецк, , 12:14 — REGNUM Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Липецкой области с Белоруссией под председательством главы региона Игоря Артамонова состоялось 30 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в беседе приняли участие представители основных отраслевых управлений области и руководители липецких предприятий. Белорусская сторона приняла участвовала в заседании в формате видеоконференции во главе с министром финансов Юрием Селиверстовым.

В рамках заседания стороны подвели итоги реализации мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, которые были согласованы планом в 2019 — 2020 годах. По итогам заседания был сформирован новый план по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2021−2023 годы, который направлен на дальнейшее увеличение экспорта и продвижение интересов липецких производителей на белорусском рынке.

«Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет ещё более эффективным. В частности, мы готовы расширять сотрудничество в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и, конечно, в сельском хозяйстве», — сказал Игорь Артамонов.

Организация подобных встреч проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Белоруссия на протяжении последних лет является ведущим торговым партнёром Липецкой области среди стран СНГ. Её доля в общем внешнеторговом обороте области составляет 4,6%.

В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Белоруссией составил 201,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области составил 131,7 млн долларов. Главные товарные группы экспорта — чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов. Импорт из Белоруссии в Липецкую область в 2020 году составил 69,9 млн долларов (на 5,3% больше 2019 года). Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углем. За январь товарооборот вырос на 29%.