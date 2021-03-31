Йошкар-Ола, , 12:13 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 205 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в регионе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 542 случаев.

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