Таллин, , 12:13 — REGNUM Известный правозащитник Эстонии, бывший «русский омбудсмен» страны Сергей Середенко был задержан спецслужбами Эстонии еще 3 марта, но о его аресте стало известно случайно.

Об этом сообщил юрист Мстислав Русаков, председатель правления в Объединенной Левой партии Эстонии, руководитель таллинского правозащитного центра «Китеж», на своей странице в Facebook.

«Я забил тревогу почти случайно. И то только потому, что он понадобился мне по одному делу», — отметил Русаков.

Арест Середенко он охарактеризовал как немыслимый и как «несмешной эстонский анекдот»: «Мне и в голову не могло прийти, что его могут закрыть. Его даже в фейсбуке ни разу не банили».

Последние годы Сергей Середенко работал дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. В Эстонии и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полек» в Таллине и защитников русского образования в стране.