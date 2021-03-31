Ярославль, 31 марта, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 31 марта обрушился деревянный навес крыльца памятника архитектуры XVII века — Дома Иванова, расположенного на улице Чайковского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом Иванова в Ярославле

Деревянное крыльцо с лестницей ведёт на второй этаж здания, в котором находится Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области. Навес не выдержал тяжести скопившегося снега, намокшего после дождя.

Дом Иванова в Ярославле

В настоящий момент идёт разбор завалов, само учреждение продолжает работать. Дом Иванова считается старейшим жилым домом Ярославля. Построенный купцами Лузиными, он является памятником архитектуры федерального значения. Своё название дом получил по имени одного из поздних владельцев.

Дом Иванова в Ярославле

Ранее в Доме Иванова располагался областной орган охраны объектов культурного наследия. Рухнувшее крыльцо было возведено в XX веке.