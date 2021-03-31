Москва, , 12:12 — REGNUM

В среду, 31 марта 2021 года началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан Президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа. Точно получит опыт общения с такими же неравнодушными, мотивированными, сильными людьми. И это общение, эта дружба, потом могут идти с вами через года. Вы точно получите возможность познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами нашей страны. Конкурс «Лидеры России» предоставляет такую возможность. И если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих. Если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас. Мы ждем вас в проекте «Лидеры России», — обратился к участникам Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек. Показатель востребованности наших участников — это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны», — отметил Алексей Комиссаров.